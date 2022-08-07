Sigaraya ZAM! Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Parliament, Kent, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu?

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı ise en çok merak edilenler arasında. Peki, sigaraya zam gelecek mi? Camel, Winston, Muratti, LM, Kent ne kadar? İşte merak edilenler...