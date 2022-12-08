SİGARAYA 4 TL ZAM MI GELDİ? Son dakika sigaraya zam var mı, gelecek mi? 8 Aralık 2022 güncel sigara FİYATLARI!
Sigara fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu sorusu internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Peki SİGARAYA 4 TL ZAM MI GELDİ? Son dakika sigaraya zam var mı, gelecek mi? İşte 8 Aralık 2022 güncel sigara FİYATLARI!
2023 yılı için geri sayım başladı. Aralık ayının ilk haftasını geride bırakırken sosyal medyada sigaraya 4 TL zam geldiği yönüne iddia ortaya atıldı. Sigara tiryakileri de bu noktada internet arama motorlarında 'Son dakika sigaraya zam var mı, gelecek mi?' sorusuna yanıt arıyor. Peki SİGARAYA 4 TL ZAM MI GELDİ?
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