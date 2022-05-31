SİGARAYA 4 TL ZAM GELDİ Mİ? 1 Haziran 2022 ÖTV ZAMLI en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı...

SİGARAYA 4 TL ZAM GELDİ Mİ? 1 Haziran 2022 ÖTV ZAMLI en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? soruları milyonlarca kişi tarafından internet arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesine haberimizde yer verdik. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken, sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Gelişme sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ sigara gruplarının güncel fiyat listesi merak konusu oldu. İşte Marlboro, Parlıament, Murattı ve diğer sigaraların yeni fiyatları...