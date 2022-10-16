SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? Son dakika 16 Ekim 2022 JTİ, Philip Morris, BAT grubu ZAMLI sigara fiyatları TAM LİSTE! Marlboro Touch Blue, Kent, Davidoff...

Son dakika 16 Ekim 2022 JTİ, Philip Morris, BAT grubu ZAMLI sigara fiyatlarına zam mı geldi? Sigaraya 2 TL zam geldi mi? soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Son günlerde sigaraya 2 TL zam geleceği yönünde iddialar dolaşıyor. Önce JTİ, şimdi de Philip Morris grubundaki sigara fiyatlarının değişeceği konuşuluyor. Peki, Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zam iddiası sonrası 16 Ekim sigara fiyatları listesi...