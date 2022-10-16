SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? Son dakika 16 Ekim 2022 JTİ, Philip Morris, BAT grubu ZAMLI sigara fiyatları TAM LİSTE! Marlboro Touch Blue, Kent, Davidoff...
16 Ekim 2022 Güncel sigara fiyatları sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz günlerde JTİ grubundaki sigara fiyatlarına zam geleceği iddia edilmişti. Bu kez de Philip Morris grubundaki sigara fiyatlarına da 2 TL zam geldiği iddia ediliyor. Zamla birlikte Marlboro Touch Blue/Gray/ White 32 TL olurken, L&M 29, 50 TL'ye yükseldi. İşte yeni son dakika JTİ, Philip Morris, BAT grubu ZAMLI sigara fiyat TAM LİSTE! Sigaraya 2 TL zam mı geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Hangi sigaraya zam geldi?
16.10.2022 12:10 - Son Güncelleme: 16.10.2022 12:10
Son dakika 16 Ekim 2022 JTİ, Philip Morris, BAT grubu ZAMLI sigara fiyatlarına zam mı geldi? Sigaraya 2 TL zam geldi mi? soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Son günlerde sigaraya 2 TL zam geleceği yönünde iddialar dolaşıyor. Önce JTİ, şimdi de Philip Morris grubundaki sigara fiyatlarının değişeceği konuşuluyor. Peki, Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zam iddiası sonrası 16 Ekim sigara fiyatları listesi...
SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ SON DAKİKA?
Sigara fiyatları son dönemlerde sıkça değişime uğruyor. Bu noktada güncel sigara fiyatları sigara kullanan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.