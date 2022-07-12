SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 12 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyat listesi: Parliament, Muratti, Lark, Marlboro, Chesterfield, L&M...

12 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyat listesi gündemde yer alıyor. Vatandaşlar son dakika sigara fiyatlarını öğrenmek istiyor. Sigarada yılbaşından bu yana 8 TL'lik bir fiyat artışı yaşanırken güncel sigara fiyatlarına liste halinde haberimizde yer verdik. Peki SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? En ucuz sigara ve en pahalı sigara ne kadar oldu? İşte Parliament, Muratti, Lark, Marlboro, Chesterfield, L&M yeni fiyatları...