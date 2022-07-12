SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 12 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyat listesi: Parliament, Muratti, Lark, Marlboro, Chesterfield, L&M...
Sigara fiyatlarında yeni bir zammın olup olmadığı merak ediliyor. Gelen son zamla birlikte en ucuz sigara 25,50 TL olurken, en pahalı sigara fiyatı ise 40 TL oldu. Sigara tiryakileri internet arama motorlarında güncel sigara fiyat listesini araştırıyor. Resmi gazete'nin 27 Mayıs tarihli sayısında yayınlanan karara göre; Sigara fiyatları ve alkol fiyatlarında ÖTV oranı arttırılmıştı. Peki sigaraya yeni zam var mı? Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M ne kadar oldu, kaç TL?
12.07.2022 09:06 - Son Güncelleme: 12.07.2022 09:07
12 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyat listesi gündemde yer alıyor. Vatandaşlar son dakika sigara fiyatlarını öğrenmek istiyor. Sigarada yılbaşından bu yana 8 TL'lik bir fiyat artışı yaşanırken güncel sigara fiyatlarına liste halinde haberimizde yer verdik. Peki SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? En ucuz sigara ve en pahalı sigara ne kadar oldu? İşte Parliament, Muratti, Lark, Marlboro, Chesterfield, L&M yeni fiyatları...