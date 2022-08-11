SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 11 Ağustos 2022 ZAMLI sigara fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...
Sigara fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Hatırlanacağı üzere JTI grubuna uygulanan zammın ardından 2 Temmuz günü itibariyle de Philip Morris, BAT ve İmperial gruplarına 2 TL zam yapılmıştı. Sosyal medyada yer alan sigara zammı haberlerinin aslı araştırılıyor. Peki 11 Ağustos 2022 en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? İşte 11 Ağustos 2022 ZAMLI sigara fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...
11.08.2022 21:47 - Son Güncelleme: 11.08.2022 21:47
SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 11 Ağustos 2022 ZAMLI sigara fiyat listesi belli oldu mu? En pahalı, en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? soruları gündemde yer alıyor. Sosyal medyada yer alan sigara zammı iddialarının ardından güncel sigara fiyatları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte son dakika Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M fiyatları...