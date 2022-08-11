SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 11 Ağustos 2022 ZAMLI sigara fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...

SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 11 Ağustos 2022 ZAMLI sigara fiyat listesi belli oldu mu? En pahalı, en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? soruları gündemde yer alıyor. Sosyal medyada yer alan sigara zammı iddialarının ardından güncel sigara fiyatları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte son dakika Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M fiyatları...