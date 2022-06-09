SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? ÖTV zammı son dakika! 9 Haziran ZAMLI sigara fiyat listesi! Philip Morris, BAT, JTİ: Marlboro, Winston...
Sigaraya 2 TL zam geldi mi? Sigara fiyatları ne oldu? Hangi sigara ne kadar, kaç TL zamlandı? soruları sabah saatlerinden itibaren sigara kullananlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV'nin artırılması sonucu Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara gruplarına zam etkisi olacak mı merak konusu oldu. Vatandaşlar ÖTV artışının Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ve diğer sigaralara yansıyığ yansımadığını araştırıyor. İşte güncel 2022 ZAMLI sigara fiyatları...
9 HAZİRAN ZAMLI SİGARA FİYAT LİSTESİ! ÖTV artışı sonrası son günlerde sigara fiyatları sık sık araştırılır oldu. BAT, Philip Morris ve JTI marka tütün ürünü fiyatlarında zam var mı yok mu merak ediliyor. Alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. ÖTV, alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 arttı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararın ardından SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? ÖTV zammı uygulandı mı? soruları internet arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Philip Morris, BAT, JTİ: Marlboro, Winston fiyatları...
Edinilen bilgiye göre; sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. 1 paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 TL arttı.
Sigara ve alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı arttırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.