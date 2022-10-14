SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? 15 Ekim 2022 YENİ sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...

14-15 EKİM 2022 SİGARAYA SON DAKİKA ZAM HABERİ! Sigaraya zam geldi. İddiaya göre zam yarın itibariyle uygulanacak. Sigara kullanıcıları internet arama motorlarında konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Zammın sigara fiyatlarına yansıyıp yansımadığı, ne zaman yansıyacağı merak ediliyor. Peki sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...