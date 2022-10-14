SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? 15 Ekim 2022 YENİ sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...
Sigaraya zam geldiği iddia edildi. Yeni fiyatların 15 Ekim 2022 itibariyle geçerli olacağı konuşuluyor. Sigara tiryakileri internet arama motorlarında 'SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ?' sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl 10 liraya yakın artış gösteren sigara fiyatlarına yeni bir zammın gelişi sigara içicilerini üzdü. İşte 14-15 Ekim sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...
14.10.2022 23:38 - Son Güncelleme: 14.10.2022 23:39
14-15 EKİM 2022 SİGARAYA SON DAKİKA ZAM HABERİ! Sigaraya zam geldi. İddiaya göre zam yarın itibariyle uygulanacak. Sigara kullanıcıları internet arama motorlarında konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Zammın sigara fiyatlarına yansıyıp yansımadığı, ne zaman yansıyacağı merak ediliyor. Peki sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...
Ancak şuan için JTI, BAT ve Philip Morris grubu tarafından sigaraya zam konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.