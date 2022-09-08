Sigaraya 1,5 TL zam mı geldi? 8 Eylül hangi sigaraya zam geldi? TT, Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro, Tekel, Kent, Pall Mall, President
Eylül ayında sigaraya yeni zam geleceği iddiaları sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, bazı sigara markalarına 1,5 TL zam geleceği söyleniyor. Peki, yeni sigara zammı var mı? Sigaraya zam gelecek mi? İşte Eylül TT, JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyat listesi...
08.09.2022 13:05 - Son Güncelleme: 08.09.2022 13:05