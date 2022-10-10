Sigara fiyatlarına 2 TL yeni zam mı geldi? 🚭 Tiryakisi bile artık bırakacak! 🚬 Philip Morris JTİ BAT 10 Ekim Marlboro, Kent, Parliament, Winston, Camel güncel fiyat listesi...
8-10 TL arasında zamlanan sigara fiyatlarının ardından yeni sigara zammının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sigaraya gelen zammın ardınan sigara fiyatlarına 2 TL arttırılmıştı. Bu zammın ardından herhangi bir zam almayan sigara fiyatlarına gelen toplam ÖTV zammının sigara paketlerinde 2 TL değil, 4 TL'lik bir zam yaratması gerektiği belirtildi. Ardından sosyal medyada sigara fiyatlarına 2 TL zam gelip gelmeyeceği merak edildi. İşte merak edilenler...
10.10.2022 16:21 - Son Güncelleme: 10.10.2022 16:21
2 TL ZAM BEKLENTİSİ VAR
Yapılan ÖTV zammında 2 TL'lik farkın sigara markaları tarafından sübvanse edildiğinin öğrenilmesinin ardından sektör kaynakları, sigaralara paket başına 1,5 TL ile 2 TL arasında bir zam daha beklediklerini eylül ayı itibariyle duyurdu. Sigara fiyatları henüz zam almadı ancak sektör kaynakları tarafından yakın zamanda 2 TL daha zam olabileceği bildirildi.