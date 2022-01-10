Sıfır ve 6-8 yaşına kadar ikinci el araçlar için taşıt kredisi QNB Finansbank’ta! Rehinsiz alın! 50 bin TL kredi için taksit hesaplaması!

0 km ile 5 yaşa kadar olan araçlarda 48 aya kadar vade seçenekleri uygulanırken, 6 – 8 yaş arası ikinci el otomobillerde ise araç yaşının vade ile toplamı 10 yılı aşmayacak şekilde yeni bir ödeme planı oluşturulmaktadır. Kredi miktarı ve vade sayısına göre yapılacak hesaplamalar kapsamında en uygun ödeme koşulları belirlenecektir.

