Sıfır faizle 200.000 TL anında hesabınıza yatıyor! 60 ay vade seçeneği de var! Detaylar az evvel açıklandı!

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı kısa süre içerisinde etkisi altına almayı başarmış olan koronavirüs salgını, ilk başladığı yıl nerede ise tüm esnafların kepenk indirmelerine sebep olmuştu. Alınan salgın tedbirleri kapsamında işlerine devam edemeyen ve bu sebep ile de geçim derdine düşmek zorunda kalan esnaflar, aşıların bulunması ve diğer tedbir önlemlerinin genişletilmesi ile birlikte işyerlerine kavuştular. Ancak uzun bir süre boyunca hizmet veremedikleri için nakit sıkıntısı çekmeye başlayan esnaflar, bu problemlerine çare olabilecek yöntemleri araştırmaya başladılar.