Sıfır faizle 200.000 TL anında hesabınıza yatıyor! 60 ay vade seçeneği de var! Detaylar az evvel açıklandı!

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Ülke içi üretimin artmasına en büyük katkıyı sağlayan meslek gruplarından biri olan esnaflara, Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olan Halkbank'tan nakit desteği! Banka, Esnaf Kefalet Kredisi başlığı altında geliştirmiş olduğu hizmetin detaylarını yayınladı. İşte Halkbank Esnaf Kefalet Kredisi hizmetinin ayrıntılarını içeren haberin devamı
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı kısa süre içerisinde etkisi altına almayı başarmış olan koronavirüs salgını, ilk başladığı yıl nerede ise tüm esnafların kepenk indirmelerine sebep olmuştu. Alınan salgın tedbirleri kapsamında işlerine devam edemeyen ve bu sebep ile de geçim derdine düşmek zorunda kalan esnaflar, aşıların bulunması ve diğer tedbir önlemlerinin genişletilmesi ile birlikte işyerlerine kavuştular. Ancak uzun bir süre boyunca hizmet veremedikleri için nakit sıkıntısı çekmeye başlayan esnaflar, bu problemlerine çare olabilecek yöntemleri araştırmaya başladılar.
Esnafların maddi destek arayışlarına, "Önce Halk Sonra Banka" mottosu ile hizmet vermeye devam eden Halk Bankası, olumlu yanıt verdi. Banka, bir süredir devam ettirdiği esnaf kefalet kredisi hizmetini bu sene de vatandaşlara ulaştıracağını duyurdu.
Halkbank Esnaf Kefalet Kredisi 2022
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olarak hizmet vermeye ve bu doğrultuda vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar geliştirmeye devam eden Halk Bankası, yeni dönemde nakde sıkışan esnaflara çeşitli faktörler çerçevesinde kredi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka "Esnaf Kefalet Kredisi" ismini verdiği hizmetini iki ayrı başlık altında hizmete açtı.
Halkbank'ın resmi internet sitesinde yayınlanan Esnaf Kefalet Kredisi hizmetine göre bankanın bu hizmeti Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaleti kredileri ve ESKKK kefaleti olmaksızın krediler olarak iki ayrı başlık altında sunduğu bilgisi kaydedildi.
Halkbank Esnaf Kefalet Kredisi Ayrıntıları
Halkbank tarafından geliştirilmiş olan Esnaf Kefalet Kredisi hizmeti, esnafların farklı başlıklar altında oluşan ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Banka, bu başlıkları ve söz konusu nakit desteklerini şu şekilde belirlemiştir:
- İşyeri alım: 500 bin TL- 12 ay vade
- Araç alım: 500 bin TL- 84 ay vade
- İşletme kredisi: 100-200 bin TL- 60 ay vade