Sıfır ev alacaklara devletten GERİ ÖDEMESİZ 42.425 TL hibe desteği! İlk tapusunu alanları sevinçten havalara uçuracak gelişme! 3-5 yıl içinde...
Devlet geri ödemesiz hibe desteği 2022 yılı amacıyla ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 42 bin 425 TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor. Peki devletin verilen geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz ev alımı başvurusu nasıl yapılır? İlk evini alanlara devlet de nakdi destek veriyor. Yararlanmak için bankada 3-5 yıl birikim yapmak yeterli. Desteğin tutarı da 42 bin 425 liraya kadar çıkıyor. İşte konu hakkında merak edilenler!
02.05.2022 18:10 - Son Güncelleme: 02.05.2022 18:10
Ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haber geldi. ilk kez ev sahibi olanlara devlet yardımı müjdesi duyuruldu. İlk kez ev alana devlet desteği 2022 yılında 42 bin liraya ulaştı. Peki devletin verilen geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz ev alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!