Sıfır ev alacaklara devletten GERİ ÖDEMESİZ 42.425 TL hibe desteği! İlk tapusunu alanları sevinçten havalara uçuracak gelişme! 3-5 yıl içinde...

Ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haber geldi. ilk kez ev sahibi olanlara devlet yardımı müjdesi duyuruldu. İlk kez ev alana devlet desteği 2022 yılında 42 bin liraya ulaştı. Peki devletin verilen geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz ev alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!