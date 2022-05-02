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Haberler Ekonomi Sıfır ev alacaklara devletten GERİ ÖDEMESİZ 42.425 TL hibe desteği! İlk tapusunu alanları sevinçten havalara uçuracak gelişme! 3-5 yıl içinde...

Sıfır ev alacaklara devletten GERİ ÖDEMESİZ 42.425 TL hibe desteği! İlk tapusunu alanları sevinçten havalara uçuracak gelişme! 3-5 yıl içinde...

Devlet geri ödemesiz hibe desteği 2022 yılı amacıyla ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 42 bin 425 TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor. Peki devletin verilen geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz ev alımı başvurusu nasıl yapılır? İlk evini alanlara devlet de nakdi destek veriyor. Yararlanmak için bankada 3-5 yıl birikim yapmak yeterli. Desteğin tutarı da 42 bin 425 liraya kadar çıkıyor. İşte konu hakkında merak edilenler!

02.05.2022 18:10 - Son Güncelleme: 02.05.2022 18:10
Sıfır ev alacaklara devletten GERİ ÖDEMESİZ 42.425 TL hibe desteği! İlk tapusunu alanları sevinçten havalara uçuracak gelişme! 3-5 yıl içinde...

Ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haber geldi. ilk kez ev sahibi olanlara devlet yardımı müjdesi duyuruldu. İlk kez ev alana devlet desteği 2022 yılında 42 bin liraya ulaştı. Peki devletin verilen geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz ev alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

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Sıfır ev alacaklara devletten GERİ ÖDEMESİZ 42.425 TL hibe desteği! İlk tapusunu alanları sevinçten havalara uçuracak gelişme! 3-5 yıl içinde...

Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor.

Sıfır ev alacaklara devletten GERİ ÖDEMESİZ 42.425 TL hibe desteği! İlk tapusunu alanları sevinçten havalara uçuracak gelişme! 3-5 yıl içinde...

Hesaptaki birikimin yüzde 20'si oranında katkı sağlanırken, bu tutar 42 bin 425 lirayı geçemiyor.

Sıfır ev alacaklara devletten GERİ ÖDEMESİZ 42.425 TL hibe desteği! İlk tapusunu alanları sevinçten havalara uçuracak gelişme! 3-5 yıl içinde...

5 yıl veya daha uzun sürede 212 bin 125 lira biriktiren, evini aldığında 42 bin 425 lira devlet katkısı alabiliyor.

Sıfır ev alacaklara devletten GERİ ÖDEMESİZ 42.425 TL hibe desteği! İlk tapusunu alanları sevinçten havalara uçuracak gelişme! 3-5 yıl içinde...

■ KİMLER KONUT HESABI AÇABİLİR?
Tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu başka bir konut edinmemiş Türk vatandaşları açabilir.

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