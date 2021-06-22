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Sıfır araçta kampanya! Sıfır faiz, 14 marka ve modelde taze indirim duyurusu! Nissan, Honda, Renault, Peugeot, Citroen, Skoda, Hyundai, Seat...

Sıfır faiz, 14 marka ve modelde taze indirim duyurusu araba olacak vatandaşları oldukça sevindirdi! Günümüzde artık hemen hemen herkesin arabası bulunuyor. Bu araçları alırken dikkat etmeniz gereken pek çok nokta bulunuyor. Eğer bu noktalara dikkat etmeden araba alırsanız, aracınızdan hem verim alamazsınız hem de satmak istediğinizde, aracınız elinizde kalır. 2021 yılının yarısını geride bırakırken araç firmaları ellerindeki stokları tüketmek ve 2022 model araçları piyasaya sürmek için bir bir indirime girdi. Koronavirüs araba alım satımını da tavan fiyatlara çıkarırken, yapılan bu kampanya araç sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunuyor.

22.06.2021 09:32 - Son Güncelleme: 22.06.2021 09:32
Sıfır araçta kampanya! Sıfır faiz, 14 marka ve modelde taze indirim duyurusu! Nissan, Honda, Renault, Peugeot, Citroen, Skoda, Hyundai, Seat...

Araç firmaları yaz döneminin gelmesiyle birlikte sıfır araçlarda büyük indirimleri müşterilerine sundu. Nissan, Honda, Renault, Peugeot, Citroen, Skoda, Hyundai, Seat ve daha pek çok marka uygun kredi fırsatları sunarak sıfır faiz ve acayip indirimler yapıyor. 0 araç alırken heyecanlanıp bazı şeyleri gözden kaçırmış olabilirsiniz. Ancak aracınızı teslim almadan önce bazı noktalara dikkat etmeniz önemli. Aracı satın almadan önce çok istekli olmayın. Aracı teslim almanız için size randevu versinler.Araçların özelliklerini kesinlikle çok iyi dinleyin. Zaten size kullanma kılavuzu verecekler. Aracınızı teslim alırken, kesinlikle karanlık, kirli ve ıslak ortamlarda teslim almayın. Aydınlık ortamda teslim alırken, baktığınızda gözünüze eksik ya da çizik gelen yer var mı kontrol edin. Bu tür durumlar, araç teslim edilmeden önce kontrol edilir.

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Sıfır araçta kampanya! Sıfır faiz, 14 marka ve modelde taze indirim duyurusu! Nissan, Honda, Renault, Peugeot, Citroen, Skoda, Hyundai, Seat...

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline

Liste fiyatı 216 bin 200 Türk Lirası

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 289 bin 200 Türk Lirası

Sıfır araçta kampanya! Sıfır faiz, 14 marka ve modelde taze indirim duyurusu! Nissan, Honda, Renault, Peugeot, Citroen, Skoda, Hyundai, Seat...

SKODA

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium

Fiyatı 324 bin 400 TL

Kampanyalı fiyatı 303 bin 700 TL

Sıfır araçta kampanya! Sıfır faiz, 14 marka ve modelde taze indirim duyurusu! Nissan, Honda, Renault, Peugeot, Citroen, Skoda, Hyundai, Seat...

SUZUKİ

SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli

Liste fiyatı 209 bin 300 TL

Kampanyalı fiyatı 199 bin 900 TL

Sıfır araçta kampanya! Sıfır faiz, 14 marka ve modelde taze indirim duyurusu! Nissan, Honda, Renault, Peugeot, Citroen, Skoda, Hyundai, Seat...

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 166 bin 350 TL

Kampanyalı fiyatı 161 bin 350 TL