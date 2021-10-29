Sıfır araç alacaklar dikkat! Ekim ayına özel otomobil fırsatları sizleri bekliyor! Dacia, Kia, Seat, Peugeot, Citroen…
İlk kez sıfır araç alacak ya da yenilemek isteyenler otomobil markalarının kampanyalarını merakla takip ediyor. Ekim ayının sonuna yaklaşmışken güncel kampanyaların sona ermesine de sadece 3 gün kaldı ve vatandaşların acele etmesi gerekiyor. Ekim ayına özel otomobil fırsatları sizleri bekliyor, markalar adeta birbirleriyle yarış haline girdi ve satışlarını arttırmak amacıyla en uygun koşulları sunmaya devam ediyor. 2021 Ekim ayına özel Dacia, Kia, Seat, Peugeot, Citroen ve daha pek çok markanın otomobil fiyatlarını haberimizde derledik. Bunları incelemeden otomobil satın almayın.
Markaların 2021 Ekim ayı satış kampanyanlarının sona ermesine son 3 gün kaldı ve vatandaşların acele etmesi gerekiyor. Sıfır araç almak isteyenlerin merak ettiği pek çok markanın modellerindeki kampanyaların neler olduğunu haberimizde derledik. Otomobil markaları satış konusunda birbiriyle yarış yapmaya ve cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dacia, Kia, Seat, Peugeot, Citroen gibi daha pek çok markanın güncel kampanyalarını haberimizden inceleyebilirsiniz.
DACİA
Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2'nin ortalama CO2 salımı 145 gkm; ortalama yakıt tüketimi 6,4 lt100km'dir.Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 31.10.2021 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.
Dacia Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 otomobilin perakende satın alımında uygulanan 246.900 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 206.900 TL peşinat, 40.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 3.378 TL'dir.
Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir.