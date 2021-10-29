Sıfır araç alacaklar dikkat! Ekim ayına özel otomobil fırsatları sizleri bekliyor! Dacia, Kia, Seat, Peugeot, Citroen…

Markaların 2021 Ekim ayı satış kampanyanlarının sona ermesine son 3 gün kaldı ve vatandaşların acele etmesi gerekiyor. Sıfır araç almak isteyenlerin merak ettiği pek çok markanın modellerindeki kampanyaların neler olduğunu haberimizde derledik. Otomobil markaları satış konusunda birbiriyle yarış yapmaya ve cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dacia, Kia, Seat, Peugeot, Citroen gibi daha pek çok markanın güncel kampanyalarını haberimizden inceleyebilirsiniz.