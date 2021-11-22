Sıfır araç alacak vatandaşlara duyuru yapıldı! Ford, Kia ve Hyundai marka araçlarda binlerce liralık indirim son gün 30 Kasım
Ardı ardına açıklamalar yapıldı. Yeni sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! Sıfır vasıta sahibi olmak isteyenler amacıyla Ford, Kia ve Hyundai kampanyası oldukça yoğun ilgi gördü. Özellikle Ford tarafında Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma (Style hariç) model otomobillerin satın alımlarında geçerli 100.000 TL, 12 ay, %0,99 faiz kampanyalarını duyurdu. Kia ise Kia Sportage Black Edition model sıfır vasıta satın alımlarında geçerli 150.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz kampanyasını açıkladı.
Kia Marka Araçlarda Binlerce Liralık İndirim
Sıfır vasıta sahibi olmak isteyenler amacıyla KIA kampanyası, Kia Sportage Black Edition model sıfır vasıta satın alımlarında geçerli 150.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz kampanyasını duyurdu. 2021 model KİA Sportage Black Edition modellerde 12 ay 0,99 faiz oranı. KIA resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyanın detaylarını açıkladı. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler amacıyla son gün 30 Kasım. Detaylı bilgi KIA yetki sahibi satıcılarında.
Kampanyanın Detayları Şu Şekilde;
Kampanya 01-30 Kasım 2021 tarihleri arasında belirtilen sıfır araçlar için geçerlidir. Kampanyalı krediler, Kia Kasko poliçesi yaptıran müşterilerimiz için geçerli olacaktır.
Kampanya kapsamında Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için %70 Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %50 , Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %30, Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %20, Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için %0 olarak kredilendirilme yapılabilmektedir.
Kredi oranının belirlenmesinde aracın Nihai fatura değeri dikkate alınacaktır. Kredi kullanımı finans kuruluşunun onayına bağlıdır. Finansal kuruluşunun, kredi koşullarında, kampanyada ve faiz oranlarında değişiklik hakkı saklıdır. İletişimde kullanılan görsel ve donanımlar ile kampanyanın geçerli olduğu versiyonlar farklılık gösterebilir.
Kia binek aracınız, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altında olup anahtar teslim tarihinden itibaren toplamda 5 yıl ya da 150.000 km boyunca Kia Özel Garanti Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır.