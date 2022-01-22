SGK'ya yazıyı getirene direkt maaş bağlanacak! On yıl sigortasını tamamlayan emekli olabiliyor! 1.800 gün primi dolan herkes...

Milyonlarca çalışan emekli olacağı tarih ve alacağı maaşı merak etmektedir. Çalışanlar alacağı maaşı ve emekli olacağı yaşı da belirli zamanlarda SGK'nın resmi internet sitesinden hesaplıyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün olabiliyor. Bazı durumlarda olmak için 10 yıl sigorta ve 1800 gün prim yeterli oluyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Ayrıca askerlik emekliliği geri çekebiliyor. Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor.