SGK'ya yazıyı getirene direkt maaş bağlanacak! On yıl sigortasını tamamlayan emekli olabiliyor! 1.800 gün primi dolan herkes...
SGK'ya bu yazıyı getirene direkt maaş bağlanacak! On yıl sigortasını tamamlayan emekli olabiliyor! 1.800 gün primi dolan herkes... Bazı çalışanlar için normal süreden daha erken emekli olma imkanı bulunuyor. İşçilerin emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları aranıyor. SSK'lı çalışanların koşulları tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. Ancak istisnai durumlar da var. Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor.
22.01.2022 15:31
- Son Güncelleme: 22.01.2022 15:31
Milyonlarca çalışan emekli olacağı tarih ve alacağı maaşı merak etmektedir. Çalışanlar alacağı maaşı ve emekli olacağı yaşı da belirli zamanlarda SGK'nın resmi internet sitesinden hesaplıyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün olabiliyor. Bazı durumlarda olmak için 10 yıl sigorta ve 1800 gün prim yeterli oluyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Ayrıca askerlik emekliliği geri çekebiliyor. Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor.