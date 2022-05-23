SGK’ya ödemesini yapan 45 - 46- 52 yaşında emekli oluyor! 2.190 gün erken emekli olma hedefi açıklandı! Yaşınızı EYT’siz düşürün!

Sigortalı olarak çalışan kadınlar ve erkekler bağlamında açıklanan standart emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullarda bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emekli olmak isteyenler için haberimizde detayları paylaştık. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm detaylar haberimizde!