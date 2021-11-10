SGK’ya dilekçe ile başvurmak yetiyor: Emeklilik hesabı yapanlar mest oldu! Erken emeklilik yeni formül ortaya çıktı

Emeklilik amacıyla prim günü eksik olanlar ya da sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyenler borçlanma yolunu kullanabiliyor. Sadece doğum ve askerliğe değil, birtakım alanlarda eğitim ve staj süreleri için de bu olanak tanınıyor... Herkesi kapsayan, genel bir erken emeklilik programı söz hususu olmamakla birlikte, emeklilik şartlarını normalden daha erken bir tarihe çekebilecek meşru imkanların değerlendirilerek öngörülen tarihten daha evvel emekli olunabilmesine erken emeklilik denilmektedir.