SGK’dan yardım genelgesi! EYT’de borçlanma evrimi! Yeni tarih verildi! 2 bin 54 TL + 1.430 TL ödeme yapılıyor! Prim borcu olanlar...

2- Depremde yakınlarına yitirenlerin dul ve yetim aylıkları ne zaman bağlanır?

Depremde eşini, ana-babasını veya çocuğunu kaybedenlere ölüm aylığı başvurusu durumunda 1 Mart'tan geçerli olmak üzere ölüm aylığı bağlanacak. Ölüm aylığı normal, malulen emekli ya da iş kazası, meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alan, SSK'lı ve sigorta başlangıç tarihinden itibaren en az 5 yıl geçmiş, uzun vadeli sigorta kapsamında en az 900 prim günü olanlardan herhangi biri kapsamındakilerin geride kalan hak sahiplerine bağlanır. Bağ-Kur ve 4C'liler de en az 1800 prim günü olması gerekiyor.