SGK'dan tek evrakla çözülecek: 25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış ev hanımlarına sigorta + emeklilik! En düşük 5.500 TL maaş! 45-46-47 yaşında...

Ev hanımları evde ek kazanç yolları aramaya devam ediyor. Hem aile bütçesine katkıda bulunup hem de emeklilik imkanı kazanmak isteyen ev hanımlarına bazı kolaylıklar sağlanıyor. Evde ürettiği ürünleri satan kadınlar vergi muafiyetinden yararlanırken, isterse sigortalı da olabiliyor. Sağlıktan yararlanıp ve emeklilik imkanı elde ediyor. İşte ev hanımlarına sağlanan imkanlar haberimizde...