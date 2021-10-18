SGK'dan önemli ikaz geldi! Günlük 2,39 TL ödemek zorunlu! Yapmayanlar e- Devlet veya SMS ile başlatacak! 10 günden az... SGK'dan hak sahiplerine önemli bir uyarı geldi. Ülkemizde birçok birey bazı hakları mevzusunda yeterli bir bilgiye haiz değil. Ev hizmetleri diğer bir söylemle gündelikçi işçiler sigortalı olarak çalışmak zorunda. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu meselede çalışma süresi üzerinden bir ayrıcalığa gidiyor.