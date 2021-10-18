SGK'dan önemli ikaz geldi! Günlük 2,39 TL ödemek zorunlu! Yapmayanlar e- Devlet veya SMS ile başlatacak! 10 günden az...
SGK tarafınca önemli bir uyarı geldi. Ülkemizde birçok kişi bazı hakları konusunda yeterli bir bilgiye sahip değil. Ev hizmetleri diğer bir söylemle gündelikçi işçiler sigortalı olarak çalışmak zorunda. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu meselede çalışma süresi üzerinden bir ayrıcalığa gidiyor ve ayda 10 günden daha azca çalıştırılan gündelikçiler için SMS ile bildirimi, 10 gün ve üzerinde çalıştırılan ev hizmetlileri için ise 'kolay işverenlik' sistemini devreye koyuyor. Bu sayede ayda 1 gün temizliğe giden kişilerin bile sigortalılığı sağlanıyor. Ayda 10 günden azca ev hizmetlisi çalıştıran kişilerin, bu yıl için çalıştırdıkları gün başına ödemeleri gereken prim meblağı 2.39 TL.
SGK'dan önemli ikaz geldi! Günlük 2,39 TL ödemek zorunlu! Yapmayanlar e- Devlet veya SMS ile başlatacak! 10 günden az... SGK'dan hak sahiplerine önemli bir uyarı geldi. Ülkemizde birçok birey bazı hakları mevzusunda yeterli bir bilgiye haiz değil. Ev hizmetleri diğer bir söylemle gündelikçi işçiler sigortalı olarak çalışmak zorunda. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu meselede çalışma süresi üzerinden bir ayrıcalığa gidiyor.
Ev hizmetlileri, diğer bir tabirle gündelikçi işçilerin mutlaka sigortalanması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu meselede çalışma süresi üzerinden bir ayrıma gidiyor ve ayda 10 günden daha az çalıştırılan gündelikçiler için SMS ile bildirimi, 10 gün ve üzerinde çalıştırılan ev hizmetlileri için ise 'kolay işverenlik' sistemini yürütüyor..
SİGORTA ZORUNLULUĞU DOĞUYOR
SGK'ya göre gün 7.5 saattir. Bu çerçevede ev hizmetlisinin kapıdan girdiği andan çıktığı ana kadar geçen süre kişinin çalışma süresini ve dolayısıyla prim ödenecek gün sayısını belirliyor. Örneğin ev hizmetlisi haftada bir gün sabah 9'da gelip 5'te çıkıyorsa 8 saat çalışıyor demektir.
Öğle yemeğini çalıştığı evde yiyorsa yarım saat dinlenme süresi düşülür ve 7.5 saat çalışması karşılığı bir günlük sigorta zorunluluğu doğar. Ayda bu şekilde 4 ya da 5 hafta eve gelen ev hizmetlisi için 4 ya da 5 günlük sigorta yaptırılması ve yalnızca iş kazası-meslek hastalığı sigortası primi yatırılması yeterlidir..