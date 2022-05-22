SGK’dan ayda 750 TL taksitle TOKİ sıfır faizli konut kredisi! Bu belgeyle getiren Ziraat ve Halkbank’tan 0 faizli konut kredisini alacak! İşte şartlar

Binlerce kişi halen bilmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan haklardan bir tanesi de faizsiz konut kredisi. Sıfır faizli konut kredisi için 2022 yılında da başvuru yapabilirsiniz. SGK tarafından belirtilen koşulları karşılayanlar faizsiz kredi ile hayalindeki eve sahip olabilecek.