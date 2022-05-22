SGK'dan ayda 750 TL taksitle TOKİ sıfır faizli konut kredisi! Bu belgeyle getiren Ziraat ve Halkbank'tan 0 faizli konut kredisini alacak! İşte şartlar
Bankaların konut kredilerini yakından takip edenler en uygun konut kredileri için araştırmalar yapıyor. SGK'dan yapılan açıklamaya göre sıfır faizli konu kredisi verileceği duyuruldu. Müracaatler doğrudan Ziraat Bankası şubelerine yapılacak. Öte yandan faizsiz krediden yararlanmak isteyenler SGK'ya başvurarak hak sahibi belgesi alması gerekiyor. 3 bin lira aylığı olan sıfır faizli kredi için 750 lira taksit ödüyor. SGK faizsiz konut kredisi için kimler hak sahibi olarak değerlendiriliyor? İşte konu hakkında merak edilenler!
Binlerce kişi halen bilmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan haklardan bir tanesi de faizsiz konut kredisi. Sıfır faizli konut kredisi için 2022 yılında da başvuru yapabilirsiniz. SGK tarafından belirtilen koşulları karşılayanlar faizsiz kredi ile hayalindeki eve sahip olabilecek.
Bu yıl için 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor.
Faizsiz konut kredisi konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:
1-Faizsiz konut kredisinden kimlerin yararlanma hakkı bulunuyor?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Emekli Sandığı kapsamında harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle aylık bağlananlar, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimleri faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunuyor.