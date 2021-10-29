SGK’dan anında alınabiliyor! 917 TL olarak ödeniyor, yıllar geçmiş olsa da hesaba yatıyor! İşte detaylar

İş kazası ya da meslek hastalığı neticesinde vefat eden,

Sürekli olarak iş göremezlik geliri, malulen emeklilik ya da yaşlılık aylığı alırken vefat eden,

Kendisinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen sigortalıların vefat etmesi halinde hak sahiplerine cenaze ödeneği yatırılır.