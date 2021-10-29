SGK’dan anında alınabiliyor! 917 TL olarak ödeniyor, yıllar geçmiş olsa da hesaba yatıyor! İşte detaylar
Sosyal devlet anlayışının bir öğesi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinden vefat eden bireylerin defnedilmesi amacıyla yakınlarına cenaze ödeneği verilir. Cenaze ödeneği olarak adlandırılan sosyal yardımdan yararlanmak amacıyla tespit edilen şartlara uyum sağlanması ve resmi başvuruların iletilmesi gerekir. Vefat eden bireylerin yakınlarına cenaze masraflarını karşılamak adına, geçen sene 801 TL ödeme yapılıyordu. Ödemeler bu sene zamlandı. Toplam da 917 TL ödeme yapılıyor. SGK senede 1 kez ödenecek olan yardımı, sigorta girişi olanların yakınlarına verilecek.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında istenilen koşullara ideal olan kişilerin vefat etmesinin ardından ailelerine cenaze ödeneği verilir. Cenaze ödeneğinin esas fonksiyonu meydana çıkan cenaze masraflarının karşılanmasıdır. Cenaze yardımı ilk etapta vefat eden bireyin resmi nikahlı eşine, çocuklarına ya da anne ile babasına ödenir.
CENAZE YARDIMI NEDİR? CENAZE YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?
Cenaze ödeneği temel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tespit edilen şartlara ideal olan bireylerin vefat etmesi halinde ailesine bir defaya mahsus olarak ödenen yardımı ifade eder.
Cenaze yardımı ödemesi SGK içeriğinde çalışma hayatını devam ettiren ya da emekli olmaya hak kazanan, yaşlılık maaşı alan ya da sigortalı olarak 1 senelik zamanı tamamladıktan sonra işten çıkartılanlardan aynı sene içerisinde vefat eden kişilerin defin işlemiyle ilgilenecek yakınlarına yapılır. Cenaze yardımının şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında belirlemiştir. Buna göre;
İş kazası ya da meslek hastalığı neticesinde vefat eden,
Sürekli olarak iş göremezlik geliri, malulen emeklilik ya da yaşlılık aylığı alırken vefat eden,
Kendisinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen sigortalıların vefat etmesi halinde hak sahiplerine cenaze ödeneği yatırılır.
CENAZE ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?
Cenaze ödeneği temel olarak defin işlemlerini yürüten şahıslara ödenir. Cenaze yardımının şartlarına ideal olan bireylerin vefat etmesi halinde birinci dereceden akrabalara ödeme yapılır. Cenaze ödeneği kapsamında birinci dereceden akraba statüsünde vefat edenlerin resmi nikahlı eşi, çocukları, kardeşi, anne ve babası yer alır.