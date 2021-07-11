SGK’dan alınması gereken paralar unutulursa birikiyor: Başvuru ile biriken paraları alabileceksiniz! E-devlet ve SGK kapsamında biriken en az 9 bin TL ödemeleri sorgulama…

En az 9.000 TL ödeme müjdesi! Sosyal destek kapsamında vatandaşlar için yaşanan bu zorlu anlar içerisinde bir hayli ödemeler verilmeye devam ediyor.Bu dayanaklar sayesinde herkes rahat bir soluk alabiliyor. Fakat bazı anlarda unutulan ödemeler oluyor ve bu ödemeler SGK üzerinde birikiyor.Denetleme için SGK ile e devlet yeterli olacak. Geçmişe dönük en az 9 bin TL ödemeniz olabilir ve müracaat yaparak bunları geri alabilirsiniz. Bir defaya mahsus olarak bu ödemeleri alabileceksiniz. Devlette unutulmuş parası olanların ne kadar parasının unutulduğuna SGK üzerinden bakılabiliyor. İnternette tarayıcınıza https://www.turkiye.gov.tr/ adresini açarak e- Devlet üzerinden unutulmuş paralarınızı kontrol edebilirsiniz.

11.07.2021 08:40 - Son Güncelleme: 11.07.2021 08:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





