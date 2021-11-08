SGK’dan 9 bin TL’nizi almayı unutmayın! Devletin verdiği yardımları yine binlerce kişi unuttu! İşte başvuru şartları…
Devlet destekleri ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ederken bundan haberi olmayanların hesaplarında paralar birikiyor. Yine binlerce kişi hesaplarında unuttu ve çağrı yapıldı. Siz de SGK'dan en az 9 bin TL'nizi almayı unutmayın. Peki devletin verdiği yardımlar neler? Her yardım için farklı şartlar aranıyor ve başvuru şartlarını karşıladığını düşünenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapması gerekiyor. İşte devlet yardımlarına ilişkin tüm bilgiler ve hesapta biriken paraların nasıl alınacağı!
Özellikle pandemiden dolayı ekonomisi kötüleşen vatandaşlar devlet yardımları ile rahat bir nefes alıyor. Devletin verdiği yardımlardan haberi olmayan binlerce kişinin hesaplarında para birikiyor ve SGK sürekli uyarı yapıyor. Devletin sunduğu desteklerden yararlanmak için belli başlı şartları taşımak gerekiyor. Biriken paralar geri alınabiliyor ve bunun için SGK'ya başvurmanız gerekiyor. SGK'dan en az 9 bin TL almanız mümkün, işte devlet yardımları!
SGK kapsamında verilen ödemeler…
Vatandaşlar için SGK kapsamında verilen ödemeler açıklandı.
Bu ödemeler;
Cenaze yardım ödemeleri
Doğum yardım paraları
Yol yardım ödemeleri
Tam 5 yıl geriye dönük olan ödemeler varsa geri alınabiliyor. Vatandaşların bu ödemeler için SGK tarafından belirlenen şartları yerine getirerek başvuru yapması yeterli olacak. Böylece tam 5 yıl geriye dönük olarak ödemeler alınabilecek.