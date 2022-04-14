RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SGK'dan 5 iş günü içinde o paraları geri alabilirsiniz! SMS onayı sonrasında PTT veriyor! SGK ameliyat parası nasıl geri alınır?

SGK'dan 5 iş günü içinde o paraları geri alabilirsiniz! SMS onayı sonrasında PTT veriyor! SGK ameliyat parası nasıl geri alınır?

Yeni dönemin başlaması ile birlikte çeşitli faktörlere bağlı olarak güncellenen hizmet tutarlarına, ameliyat ücretleri de eklendi. SUT kapsamında belirlenmiş olan güncel ameliyat ücretleri açıklanmışken, vatandaşlar SGK'lı olup olmamalarına göre ne kadar ücret ödeyeceklerini merak etmeye başladılar. İşte devlet hastanelerinde ameliyat ücretleri ve katılım paylarına ilişkin haberin ayrıntıları

takvim.com.tr
14.04.2022 16:13 - Son Güncelleme: 14.04.2022 16:13
SGK’dan 5 iş günü içinde o paraları geri alabilirsiniz! SMS onayı sonrasında PTT veriyor! SGK ameliyat parası nasıl geri alınır?

Devlet hastaneleri, sosyal güvencesi bulunan vatandaşlar tarafından sıklık ile tercih edilen sağlık kuruluşları arasında yer almaktadır. Özel hastanelerde ve üniversite hastanelerinde muayene ve ameliyathane ücretleri birçok kişinin bütçesini aştığı için devlet hastaneleri maddi olarak darda olan vatandaşların tedavilerinin gerçekleştirilmesi adına tercih ettikleri bir numaralı kuruluşlardır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK’dan 5 iş günü içinde o paraları geri alabilirsiniz! SMS onayı sonrasında PTT veriyor! SGK ameliyat parası nasıl geri alınır?

Milyonlarca vatandaşın akın ettiği devlet hastaneleri, yeni dönem itibari ile güncel ücretler karşılığında hizmet vermektedir. Sosyal güvencesi olan ve olmayan kişiler için farklı prosedürlerin uygulandığı hizmetlerin ayrıntıları belli olmuştur.

SGK’dan 5 iş günü içinde o paraları geri alabilirsiniz! SMS onayı sonrasında PTT veriyor! SGK ameliyat parası nasıl geri alınır?

Katılım Payı Ne Kadar Ödenir?

Devlet hastaneleri hastanın sosyal güvencesi olması durumunda muayene ve tahlil ücreti talep etmemektedirler. Bu grupta yer alan kişilerin devlete ödedikleri katılım payları ise yalnızca 6 TL'dir. Sosyal güvencesi olmadan devlet hastanelerinde muayene olmak isteyen vatandaşlar ise Genel Sağlık Sigortası kapsamında belirlenmiş olan 107,32 TL'lik katılım payını ödemek ile yükümlüdürler.

SGK’dan 5 iş günü içinde o paraları geri alabilirsiniz! SMS onayı sonrasında PTT veriyor! SGK ameliyat parası nasıl geri alınır?

Devlet Hastaneleri Ameliyat Ücretleri 2022

Yeni yılın gelmesi ile birlikte çeşitli faktörlere bağlı olarak düzenlenen ameliyat ücretleri, SUT tarafından yayınlandı. Devlet hastanelerinde yapılan bazı ameliyatlar ve güncel tutarları şu şekilde belirlendi:

SGK’dan 5 iş günü içinde o paraları geri alabilirsiniz! SMS onayı sonrasında PTT veriyor! SGK ameliyat parası nasıl geri alınır?
  • Bademcik ameliyatı ücreti: 617,87 TL
  • Hemoroit ameliyatı ücreti: 488,48 TL
SON DAKİKA