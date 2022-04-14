SGK'dan 5 iş günü içinde o paraları geri alabilirsiniz! SMS onayı sonrasında PTT veriyor! SGK ameliyat parası nasıl geri alınır?
Yeni dönemin başlaması ile birlikte çeşitli faktörlere bağlı olarak güncellenen hizmet tutarlarına, ameliyat ücretleri de eklendi. SUT kapsamında belirlenmiş olan güncel ameliyat ücretleri açıklanmışken, vatandaşlar SGK'lı olup olmamalarına göre ne kadar ücret ödeyeceklerini merak etmeye başladılar. İşte devlet hastanelerinde ameliyat ücretleri ve katılım paylarına ilişkin haberin ayrıntıları
Devlet hastaneleri, sosyal güvencesi bulunan vatandaşlar tarafından sıklık ile tercih edilen sağlık kuruluşları arasında yer almaktadır. Özel hastanelerde ve üniversite hastanelerinde muayene ve ameliyathane ücretleri birçok kişinin bütçesini aştığı için devlet hastaneleri maddi olarak darda olan vatandaşların tedavilerinin gerçekleştirilmesi adına tercih ettikleri bir numaralı kuruluşlardır.
Katılım Payı Ne Kadar Ödenir?
Devlet hastaneleri hastanın sosyal güvencesi olması durumunda muayene ve tahlil ücreti talep etmemektedirler. Bu grupta yer alan kişilerin devlete ödedikleri katılım payları ise yalnızca 6 TL'dir. Sosyal güvencesi olmadan devlet hastanelerinde muayene olmak isteyen vatandaşlar ise Genel Sağlık Sigortası kapsamında belirlenmiş olan 107,32 TL'lik katılım payını ödemek ile yükümlüdürler.