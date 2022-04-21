📢SGK'dan 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! 📌Hiç sigortası olmayan ev hanımları da yararlanabiliyor! Başvuru şartlarını taşıyanlar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik için bazı şartlar sunuyor ve taşıyanlar bu haktan yararlanabiliyor. 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi ise gündemde oldukça dikkat çekiyor ve detaylar merakla araştırılıyor. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımları da bu imkandan faydalanabiliyor. Daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi yok, emekli olabilmek için başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilir ve SGK'ya başvurunuzu yapabilirsiniz.
Emeklilik herkesin hayali, uzun yıllar çalışmanın ardından emeğinin karşılığını almak isteyenler bu hayale bir an evvel kavuşmanın yollarını ararken hiç çalışmamış ev hanımları da bu haktan yararlanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapabilmek için sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler, yaş şartının tamamlanmış olması gerekiyor. SGK'dan 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi ise ekonomi gündeminde yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar!
Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor.
Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.