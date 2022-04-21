📢SGK’dan 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! 📌Hiç sigortası olmayan ev hanımları da yararlanabiliyor! Başvuru şartlarını taşıyanlar...

Emeklilik herkesin hayali, uzun yıllar çalışmanın ardından emeğinin karşılığını almak isteyenler bu hayale bir an evvel kavuşmanın yollarını ararken hiç çalışmamış ev hanımları da bu haktan yararlanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapabilmek için sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler, yaş şartının tamamlanmış olması gerekiyor. SGK'dan 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi ise ekonomi gündeminde yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar!