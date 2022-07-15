SGK’dan 0 faizli efsane konut kredisi! Kimlik kartıyla Ziraat Bankası’na gelene ayda 750 TL taksitle 240 bin lira! Konutta faiz yok, destek çok!

Ev almak isteyen vatandaşlar, genellikle bu hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ilk olarak bankaların sunduğu konut kredilerine başvurmaya başlıyor. Ancak son dönemlerde hızla yükselen ev fiyatlarından dolayı birçok vatandaş bu hayallerini ertelemek durumunda kalıyor. Bu noktada SGK tarafından ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haber geldi. SGK, ev sahibi olmak isteyenlere, faizsiz konut kredisi olanağı sunuyor. İşte SGK 120 ay vadeli 0 faizli kredi hakkında tüm bilinmesi gerekenler!