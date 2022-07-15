SGK'dan 0 faizli efsane konut kredisi! Kimlik kartıyla Ziraat Bankası'na gelene ayda 750 TL taksitle 240 bin lira! Konutta faiz yok, destek çok!
Cepleri rahatlatacak! Milyonlara sıfır faizli kredi SGK'dan geldi! SGK her yıl olduğu gibi bu yıl da hak sahipleri bağlamında faizsiz konut kredisi kampanyası sundu. SGK'nın resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan faizsiz konut kredisi kampanyasının üst limiti, 241 bin TL olarak belirlendi. Bu yıl üst tutarı güncelleyen SGK hizmet kapsamında 120 ay vade imkanının tanınacağını da açıkladı. Peki, kimler SGK sıfır faizli krediden yararlanabilir? İşte tüm merak edilenler!
Ev almak isteyen vatandaşlar, genellikle bu hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ilk olarak bankaların sunduğu konut kredilerine başvurmaya başlıyor. Ancak son dönemlerde hızla yükselen ev fiyatlarından dolayı birçok vatandaş bu hayallerini ertelemek durumunda kalıyor. Bu noktada SGK tarafından ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek haber geldi. SGK, ev sahibi olmak isteyenlere, faizsiz konut kredisi olanağı sunuyor. İşte SGK 120 ay vadeli 0 faizli kredi hakkında tüm bilinmesi gerekenler!
Ülkemizin en itimat edilir kamu kurumlarından birisi olan SGK, tespit ettiği şartlar içinde yer alan vatandaşlara faizsiz konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.
SGK'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan faizsiz konut kredisi kampanyasının üst limiti, 241 bin TL olarak belirlendi. Bu yıl üst tutarı güncelleyen SGK hizmet kapsamında 120 ay vade imkanının tanınacağını da bildirdi.
SGK FAİZSİZ KONUT KREDİSİ KAMPANYASI
Geliştirdiği hizmetler, toplumun her kesimi için düzenlediği kampanyalar ve yaptığı ödemeler yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan SGK, yeni dönemde çoğalan konut fiyatlarına rağmen faizsiz konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.