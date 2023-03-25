RAMAZAN İMSAKİYE
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SGK'da unutulan paran var mı sorgula! Binlerce TL'niz sizi bekliyor olabilir! Unutanların hakkı yanıyor!

Türkiye Cumhuriyeti'nin, ihtiyaç sahibi vatandaşları ya da diğer kategoriler altında yer alan vatandaşları için geliştirdiği sosyal yardım modelleri ve diğer nakdi hizmetler, vatandaşların isimlerine yatırılmakta ve kamu bankaları ya da PTT aracılığı ile vatandaşlara ulaştırılmaktadır. Ancak, bazı durumlarda yapılan yardımlar ya da diğer ödemeler unutulabiliyor. Bu nedenle, devlet kurumları, hesapların kontrol edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

takvim.com.tr
25.03.2023 13:16 - Son Güncelleme: 25.03.2023 13:16
SGK’da unutulan paran var mı sorgula! Binlerce TL’niz sizi bekliyor olabilir! Unutanların hakkı yanıyor!

Devletimiz, çeşitli nedenlerden dolayı dezavantajlı sayılabilecek vatandaşlara çeşitli nakdi yardımlar sağlamaktadır. Bu yardımlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu tarafından finanse edilmektedir.

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SGK’da unutulan paran var mı sorgula! Binlerce TL’niz sizi bekliyor olabilir! Unutanların hakkı yanıyor!

Yapılan açıklamalara göre, bu yardımlardan birçoğu vatandaşların bilgisi olmadan hesaplarına yatırılmış olabilir ve ilgili yardım tutarları hesaplarda öylece bekliyor olabilir.

SGK’da unutulan paran var mı sorgula! Binlerce TL’niz sizi bekliyor olabilir! Unutanların hakkı yanıyor!

SGK, bu nedenle vatandaşları hesaplarını kontrol etmeye çağırıyor. E-devlet sistemine giriş yaparak "SGK şahıs ödemeleri" araması yaparak, adlarına yatırılmış bir yardımın olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

SGK’da unutulan paran var mı sorgula! Binlerce TL’niz sizi bekliyor olabilir! Unutanların hakkı yanıyor!

Bu nakdi yardımların arasında süt parası, cenaze yardımı, bakıcı parası, iş görmezlik parası, doğum yardımı, çeyiz parası ve toplu prim ödemesi gibi birçok kategori yer almaktadır.

SGK’da unutulan paran var mı sorgula! Binlerce TL’niz sizi bekliyor olabilir! Unutanların hakkı yanıyor!

Eğer hesabınızda devletten gelen bir para varsa, yardım tutarını geri almak için de birkaç adım izlemeniz gerekiyor. İlk olarak, yardımın hangi kategoriye dahil olduğunu ve ne kadar para yatırıldığını öğrenmelisiniz.

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