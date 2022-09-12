SGK yıl 45,48,52 yaş sigorta prim gün tablosu 2022! EYT'siz + yaş barajı olmadan maaş bağlanıyor! 1993-1995-1997-1990-2008'e kadar sigortalı olana 6,8,15 yıl erken emeklilik!
Emekli olma yaşı düşürülüyor, artık anında emekli olabileceksiniz! Bu kapsamda borçlanma hakları ön plana giriyor. Doğum borçlanması ile erken emekli olmak amacıyla kadınlar tam 3 çocuklarından yararlanabilecekler. Erkekler de askerlik borçlanmasından yararlanabiliyor. Sosyal güvenlik sistemi vatandaşlara birtakım hallerde daha erken emekli olmayı gerçekleştiren fırsatlar sunuyor. Bu yolla 6 seneye kadar daha erken emekli olmak mümkün. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte merak edilenler!
Erken emeklilikle ilgili peş peşe açıklama yapıldı. Artık hemen emekli olabilirsiniz. SGK kapsamında sigortalı olduğunu belirten ve aktif çalışma hayatını devam ettiren kişilerin merak ettikleri konuların en başında emeklilik yaşı ve tarihi geliyor. Ne zaman ve hangi şartlarda emekli olacağım gibi sorular ön planda yer alıyor. Bu yolla 6 seneye kadar daha erken emekli olmanız mümkün olabiliyor. Emekli olmak amacıyla gerekli primlerin bir an önce tamamlanmasını sağlayan bu imkanlar, yaş şartının da geri çekilmesini sağlıyor. İşte merak edilen detaylar ve erken emeklilil yolları haberimizde!
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle 2008 yılından itibaren kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı sağlandı. İlk başta 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (BAĞ-KUR) statüsünde çalışan kadınlara 2 çocuk için tanınan doğum borçlanması hakkının kapsamı daha sonra genişletildi.