SGK yıl 45,48,52 yaş sigorta prim gün tablosu 2022! EYT'siz + yaş barajı olmadan maaş bağlanıyor! 1993-1995-1997-1990-2008'e kadar sigortalı olana 6,8,15 yıl erken emeklilik!

Erken emeklilikle ilgili peş peşe açıklama yapıldı. Artık hemen emekli olabilirsiniz. SGK kapsamında sigortalı olduğunu belirten ve aktif çalışma hayatını devam ettiren kişilerin merak ettikleri konuların en başında emeklilik yaşı ve tarihi geliyor. Ne zaman ve hangi şartlarda emekli olacağım gibi sorular ön planda yer alıyor. Bu yolla 6 seneye kadar daha erken emekli olmanız mümkün olabiliyor. Emekli olmak amacıyla gerekli primlerin bir an önce tamamlanmasını sağlayan bu imkanlar, yaş şartının da geri çekilmesini sağlıyor. İşte merak edilen detaylar ve erken emeklilil yolları haberimizde!