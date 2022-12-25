SGK yıl 41,44,45 yaş sigorta prim gün tablosu! EYT'siz emeklilikte ZÜMRÜT değerinde yaş tablosu! 1999-2000-2004-2008 sigortalılar 2-4-6 sene EYT olmadan erken emekli olacak!

EYT'yi kapsamayanlar için erken emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. Erken emekli olmak çalışma yaşamına idevam eden her bireyin en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Bu amaçla emekli olmak her vatandaşın hayalini süsler. Normal koşullarda kişilerin emeklilik maaşı alabilmesi amacıyla tespit edilen şartlara makul olması gerekir. Bu şartlar içinde sigortalılık süresi, vatandaşın yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor. Bazı kişiler EYT'li olmasa da 2-4-6 sene erken emekli olma şansına sahip olabiliyor. İşte erken yaşta emekli olma şartları!