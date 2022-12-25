SGK yıl 41,44,45 yaş sigorta prim gün tablosu! EYT'siz emeklilikte ZÜMRÜT değerinde yaş tablosu! 1999-2000-2004-2008 sigortalılar 2-4-6 sene EYT olmadan erken emekli olacak!
Çalışma hayatına idame eden tüm vatandaşların en büyük hayali emekli olup maaşlarına kavuşmak. Bu süreçlerde ne zaman emekli olacaklarını ve ne kadar maaş alacaklarını merak eden bireyler borçlanma yolu ile daha erken emekli olabiliyor.Peki, erken emekli olmak için neler yapılmalıdır? İşte merak edilenler haberimizde!
25.12.2022 16:03 - Son Güncelleme: 25.12.2022 16:04
EYT'yi kapsamayanlar için erken emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. Erken emekli olmak çalışma yaşamına idevam eden her bireyin en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Bu amaçla emekli olmak her vatandaşın hayalini süsler. Normal koşullarda kişilerin emeklilik maaşı alabilmesi amacıyla tespit edilen şartlara makul olması gerekir. Bu şartlar içinde sigortalılık süresi, vatandaşın yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor. Bazı kişiler EYT'li olmasa da 2-4-6 sene erken emekli olma şansına sahip olabiliyor. İşte erken yaşta emekli olma şartları!
Erken emeklilik şartları çalışan kişilerin en çok merak ettiği sorular arasında bulunuyor. Milyonlarca çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik koşulları hakkında bilgi almak istiyor.