SGK ve Bağkur'lu emekliye müjde! Nakit ihtiyacı halinde düşük faizli kredi nasıl alınır? İşte o bankalar...

Emeklilere faizsiz kredi veren bankaların listesi açıklandı. Corona salgını ardından kamu bankaları emekliye kredi vermek amacıyla sıraya girdi. Peki hangi bankalar emeklilere kredi veriyor? Genellikle kamu bankaları sorumluluğun büyük bölümünü alarak emeklilere kredi olanağı sunmaya başladı. Her bankanın kendi kredi şartları olduğunu vurgulamak faydalı olur fakat genel itibariyle de emekli müşterilerin uyması gereken koşullar bulunur. Emeklilerin bankalardan kredi alabilmesi amacıyla kesinlikle tespit edilen şartlara ideal olması gerekir. Kredi çekmek amacıyla bankaların şartlarına göre gayrimenkulün ipotek ettirilmesi gerek görülürse emekli bireyin eşinden yazılı imza alınmalıdır.