SGK ve Bağkur’lu emeklilere duyuru yapıldı: Maaşa ek 4.500 TL, 5.000 TL ve 7.500 TL alacaksınız! Gözler oradaydı!

İçinde bulunduğumuz ayda bankalar emekliye promosyon ödemesi yarışına girmiş durumda. Kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalarda promosyon ücretlerini arttırdı. Bu anlamda 13 milyon emekli vatandaşın gündeminde banka promosyon ücretleri yer alıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 5.000 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor. Peki, Ocak 2023 emekli promosyonları kaç TL olacak?