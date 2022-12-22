SGK ve Bağkur'lu emeklilere duyuru yapıldı: Maaşa ek 4.500 TL, 5.000 TL ve 7.500 TL alacaksınız! Gözler oradaydı!
Promosyon yarışında bankalar son zamanlarda yüksek miktardan teklifler veriyor. Bu yarışta bilhassa özel bankalar atağa geçerken kamu bankalarından da benzer bir atak bekleniyor. Bu hususta emekliler oluşturulan promosyon artış miktarından memnun kalırken daha yüksek promosyon verecek olan bankayı da beklemeye başladılar.
İçinde bulunduğumuz ayda bankalar emekliye promosyon ödemesi yarışına girmiş durumda. Kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalarda promosyon ücretlerini arttırdı. Bu anlamda 13 milyon emekli vatandaşın gündeminde banka promosyon ücretleri yer alıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 5.000 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor. Peki, Ocak 2023 emekli promosyonları kaç TL olacak?
Ziraat Bankası Emekli Promosyon
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilere;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Halkbank Emekli Promosyon
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
01 Kasım 2022 tarihinden itibaren;
3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,
3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,
7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL
10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödemesi yapılacak.