SGK ve Bağkur'lu emekli maaşında yeni zam! EYT çıktı mı? 3600 ek gösterge çıkar ise emekli maaşları kaç TL artacak, kimler faydalanacak?
EYT çıktı mı? 3600 ek gösterge çıkar ise emekli maaşları kaç TL artacak, kimler faydalanacak? TÜİK'in 3 Ocak'ta 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak yeni zam oranlarının belli olmasının ardından gözler EYT ve 3600 ek göstergeye çevrildi. Çok sayıda devlet memuru ve memur emeklisinin maaşlarına etki edecek 3600 ek gösterge meselesinde ise bakanlık çalışmalarını neredeyse tamamladı. Emeklileri de ilgilendiren 3600 ek göstergenin Meclis'e ne zaman sunulacağı ise merak ediliyor. İşte 3600 ek göstergede son durum.
3600 Ek Gösterge Ne Zaman Verilecek?
Türkiye'de memur ve emekliler dahil olmak üzere tüm çalışan ücretlerinde 2022 yılı için yapılacak yeni zam oranlarının belli olmasının ardından 3600 ek gösterge konusunda yapılacak çalışmalar merak edilmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda verdi müjde sonrasında ne zaman Meclis gündemine alınacağı merak edilmeye başlanan 3600 ek gösterge konusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar devam ediyor.
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Çok sayıda memur ve emeklinin maaşlarını doğrudan etkileyecek 3600 ek gösterge hakkında kritik açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ocak ayı içinde 3600 ek gösterge melesinin Meclis'e sunulacağı açıklanmıştı.
TBMM'de görüşülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak 3600 ek gösterge konusunda hükümetin hedefinin yıl sonuna kadar çözüme kavuşturulması yönünde olduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki haftalarda 3600 ek gösterge konusunda Bakan Bilgin'in, yürütülen çalışmalar hakkında detayları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.
Emekli İkramiyeleri ve Emekli Aylıklarını Artıracak
2022 Ocak ayı itibariyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yapılan yüzde 30,5'lik zam sonrasında ek zamlar da yeniden gündeme geldi. Özellikle son dönemde yaşanan pahalılık sonrasında maaşlarına ek zam talep eden birçok kesimden vatandaş arasında, memur ve memur emeklileri için 3600 ek gösterge konusu gündeme getirildi.