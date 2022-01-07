SGK ve Bağkur’lu emekli maaşında yeni zam! EYT çıktı mı? 3600 ek gösterge çıkar ise emekli maaşları kaç TL artacak, kimler faydalanacak?

Emekli İkramiyeleri ve Emekli Aylıklarını Artıracak

2022 Ocak ayı itibariyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yapılan yüzde 30,5'lik zam sonrasında ek zamlar da yeniden gündeme geldi. Özellikle son dönemde yaşanan pahalılık sonrasında maaşlarına ek zam talep eden birçok kesimden vatandaş arasında, memur ve memur emeklileri için 3600 ek gösterge konusu gündeme getirildi.