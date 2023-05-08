SGK uzmanı herkesin beklediği müjdeyi verdi! Yeni EYT düzenlemesi ile 1999 2000 2008 sonrası kademeli emeklilik sistemi geliyor
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) derneği çatısı altında bir araya gelen ve emeklilik hakkını kaybeden milyonlarca kişi için ikinci bir düzenleme müjdesi geliyor. İlk işe giriş tarihi 9 Eylül 1999 sonrası 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olanlara yönelik kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Kısmi emeklilik, çalışanların belirli bir yaşa veya hizmet süresine ulaşmadan önce kısmi olarak emekli olabilmelerine imkan tanıyan bir sistemdir. Bu sistemde, çalışanlar emeklilik haklarının bir kısmını kullanırken aynı zamanda çalışmaya devam edebilirler.
08.05.2023 16:50 - Son Güncelleme: 08.05.2023 16:50
Uzun bir süredir yaş şartı nedeniyle emeklilik haklarını kullanamayan kişiler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT derneği çatısı altında bir araya gelerek yasal mücadele başlatmıştı. Bu mücadele sonucunda bazı kişiler yaş şartını doldurarak emekli olma imkanına kavuşurken, diğer mağdur olan kişilerin talepleri ise 2023 yılında sonuçlanmıştı.
Bu yeni düzenlemeyle birlikte, ilk işe giriş tarihi ve prim günü sayısına göre belirlenen kademeli emeklilik sistemi, EYT mağduru olan kişilere umut olmayı hedeflemektedir. Ancak, söz konusu düzenlemenin resmi olarak hayata geçirilip geçirilmeyeceği ve ne zaman yürürlüğe gireceği konularında henüz net bir açıklama yapılmamıştır.