SGK uzmanı herkesin beklediği müjdeyi verdi! Yeni EYT düzenlemesi ile 1999 2000 2008 sonrası kademeli emeklilik sistemi geliyor

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, ilk işe giriş tarihi ve prim günü sayısına göre belirlenen kademeli emeklilik sistemi, EYT mağduru olan kişilere umut olmayı hedeflemektedir. Ancak, söz konusu düzenlemenin resmi olarak hayata geçirilip geçirilmeyeceği ve ne zaman yürürlüğe gireceği konularında henüz net bir açıklama yapılmamıştır.