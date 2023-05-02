SGK toplu para ödemesi yapıyor! Ödenen tüm parayı geri alabilirsiniz! 4A-4B-4C’li olan herkes...

SGK toplu para ödemesi yapıyor. Ödenen tüm parayı geri alabilirsiniz. SGK prim ve hizmet süresi şartlarını tamamlayamadan emekli olma hakkını kaybetmiş kişilere bir çözüm sunuyor. Bu çözüm toplu para iadesi talebi oluyor. Emeklilik yaşı ve hizmet süresi şartları yeterli olmayanlar yatırılan parayı talep edebiliyor. Sosyal güvenlik sistemine ödenen primler emekli olmaya ve maaş bağlanmasına yetmiyorsa SGK'ya başvuru yapabiliyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu ise kişilerin mağdur olmaması adına parayı iade ediyor.