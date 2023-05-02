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SGK toplu para ödemesi yapıyor! Ödenen tüm parayı geri alabilirsiniz! 4A-4B-4C'li olan herkes...

Emeklilik için yeterli prim gün sayısına ulaşamayan vatandaşlara toplu para iadesi fırsatı veriliyor. Bu fırsat sayesinde, emeklilik hakkını kaybetmiş kişiler tüm ödedikleri primleri geri alabiliyor. Ödemeler yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olmak için yaş ve prim gün sayısı yeterli olmayan kişilere talep edilmesi durumunda para iadesi sağlanıyor. Bu ödeme kişilerin mağdur olmaması adına sağlanıyor. SGK başvurunun hemen sonrasında dilekçe verilen tarihi izleyen ay içinde bir defada ödeyerek iade işlemini yapıyor.

02.05.2023 11:32 - Son Güncelleme: 02.05.2023 11:32
SGK toplu para ödemesi yapıyor! Ödenen tüm parayı geri alabilirsiniz! 4A-4B-4C’li olan herkes...

SGK toplu para ödemesi yapıyor. Ödenen tüm parayı geri alabilirsiniz. SGK prim ve hizmet süresi şartlarını tamamlayamadan emekli olma hakkını kaybetmiş kişilere bir çözüm sunuyor. Bu çözüm toplu para iadesi talebi oluyor. Emeklilik yaşı ve hizmet süresi şartları yeterli olmayanlar yatırılan parayı talep edebiliyor. Sosyal güvenlik sistemine ödenen primler emekli olmaya ve maaş bağlanmasına yetmiyorsa SGK'ya başvuru yapabiliyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu ise kişilerin mağdur olmaması adına parayı iade ediyor.

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SGK toplu para ödemesi yapıyor! Ödenen tüm parayı geri alabilirsiniz! 4A-4B-4C’li olan herkes...

TOPLU PARA İADESİ ALABİLİRSİNİZ

Türkiye'de emekli olmak için üç şartın tamamlanması gerekmektedir. Bu şartlardan herhangi biri eksik olduğunda, emekli olma hakkınızı kaybedersiniz.

SGK toplu para ödemesi yapıyor! Ödenen tüm parayı geri alabilirsiniz! 4A-4B-4C’li olan herkes...

Ancak SGK emeklilik için yeterli prim gün sayısına ulaşamayan vatandaşlara toplu para iadesi hakkı sunmaktadır.

SGK toplu para ödemesi yapıyor! Ödenen tüm parayı geri alabilirsiniz! 4A-4B-4C’li olan herkes...

SGK, toplu para iadesi hakkını kullanmak isteyen vatandaşlardan, prim ve hizmet süresi yetersizliği şartlarının sağlandığını gösteren belgeler talep eder.

SGK toplu para ödemesi yapıyor! Ödenen tüm parayı geri alabilirsiniz! 4A-4B-4C’li olan herkes...

Başvurunuz kabul edildiği takdirde ödediğiniz tüm primleri geri alabilirsiniz.

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