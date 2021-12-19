SGK tek tek yayınladı! Bu listede siz de olabilirsiniz! 45 mesleğe erken emeklilik fırsatı: 60 aydan 8 yıla kadar...
Tüm çalışanlar erken emeklilik için gün saymaya devam ediyor. Ülkemizde erken emeklilik fırsatı olan 45 meslek grubu bulunuyor. Bu meslek grubundan birine aitseniz 5 yıla kadar sigorta başlangıcınızı geriye çekme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve emniyet mensupları için bu zaman 8 yıla kadar çıkıyor. Yıpranma hakkından faydalanabilmek amacıyla birtakım ön şartlar bulunuyor. Öne sürülen ilk şart ise çalışma süresi olarak karşımıza çıkıyor. Yeraltındaki işlerde 1800, diğer sigortalı işlerde 3600 gün fiili hizmet süresi kapsamında çalışmış olmak şartı bulunuyor. Peki, erken emeklilik kimleri kapsıyor? İşte detaylar!
SGK tek tek yayınladı! Bu listede siz de olabilirsiniz! 45 mesleğe erken emeklilik fırsatı: 60 aydan 8 yıla kadar... sOSYAL Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak uzun seneler iş yaşamında çalışan şahısların hayali emekliliğinde rahat bir yaşam sürmek. Bu hayata ne süre kavuşacaklarını araştırırken bir taraftan emeklilik yaşı ve maaşı hesaplama işlemlerini de yapıyorlar. Ülkemizde erken emeklilik olanağı elde eden 45 meslek grubu bulunuyor. Bu meslek grubundan birine aitseniz 5 yıla kadar sigorta başlangıcınızı geriye çekme olanağına sahip olabiliyorsunuz.
Ülkemizde erken emeklilik imkanı sağlayan 45 meslek grubu da yeniden gündeme geldi. Yıpranma payı, fiili hizmet süresi, çalışma süresine eklenerek, işe giriş tarihi belli bir oranda daha erkene çekiliyor. Bu süreler 5 yıldan fazla alınamıyor. Tek istisna olan Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor.
YAŞTAN EMEKLİLİK OLMA KOŞULLARI NELERDİR?
İlk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenerek çalışılan gün giriş olarak kabul ediliyor. Emekli olabilmek için çalışma yılı, gün sayısı, yaşın dolması zorunlu. Yaştan emeklilik sigortalı olunan tarihe göre değişiyor. 18 yaşından önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmaz, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılır.