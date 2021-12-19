SGK tek tek yayınladı! Bu listede siz de olabilirsiniz! 45 mesleğe erken emeklilik fırsatı: 60 aydan 8 yıla kadar... sOSYAL Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak uzun seneler iş yaşamında çalışan şahısların hayali emekliliğinde rahat bir yaşam sürmek. Bu hayata ne süre kavuşacaklarını araştırırken bir taraftan emeklilik yaşı ve maaşı hesaplama işlemlerini de yapıyorlar. Ülkemizde erken emeklilik olanağı elde eden 45 meslek grubu bulunuyor. Bu meslek grubundan birine aitseniz 5 yıla kadar sigorta başlangıcınızı geriye çekme olanağına sahip olabiliyorsunuz.