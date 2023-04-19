SGK tarafından açıklandı! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR'lu emekli olmanız fark etmiyor! 6690 TL + 5010 TL toplu para ödemesi hesaba geçiyor
2023 yılında asgari ücret zammı ile birlikte devletin ödemiş olduğu pek çok destek ve yardım tutarı güncellendi. Bu kapsamda SGK tarafından ödenen pek çok tutarda yükseliş yaşanırken, İş Göremezlik Ödeneği de bu tutarlardan biri olarak öne çıktı. Sigorta girişi olan ve aranan koşulları taşıyan kişilere yönelik yapılan toplu para ödemesi için rakam arttı. Peki, 2023 yılı İş Göremezlik Ödeneği ne kadar oldu?
19.04.2023 15:55 - Son Güncelleme: 19.04.2023 15:55
İş göremezlik ödeneği, sigortalı bir kişinin iş göremez hale gelmesi halinde SGK tarafından ödenen bir tutardır. Bu ödeme, sigortalının çalışamayacak durumda olması halinde maddi destek sağlamak amacıyla yapılır. İş göremezlik ödeneği, sigortalı kişinin doktor raporuyla tespit edilen süre boyunca ödenir.
İş göremezlik ödeneği tutarları, rapor süresi boyunca sigortalının maaşının %60'ı olarak hesaplanır. Ancak, günlük ödenecek rakam asgari ücretin altında olamaz.
2023 Rapor Parasının Tutarı Ne Kadar Oldu?
2023 yılında asgari ücretliler günlük 223,4 TL ayakta tedavi rapor parası, 167,6 TL ise yatarak tedavi rapor parası alacaklar.