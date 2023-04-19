SGK tarafından açıklandı! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR’lu emekli olmanız fark etmiyor! 6690 TL + 5010 TL toplu para ödemesi hesaba geçiyor

İş göremezlik ödeneği, sigortalı bir kişinin iş göremez hale gelmesi halinde SGK tarafından ödenen bir tutardır. Bu ödeme, sigortalının çalışamayacak durumda olması halinde maddi destek sağlamak amacıyla yapılır. İş göremezlik ödeneği, sigortalı kişinin doktor raporuyla tespit edilen süre boyunca ödenir.