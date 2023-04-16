SGK tablosu açıklandı! 1999 öncesi sonrası 2000 2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı silbaştan! EYT sonrası emeklilik sistemi güncellendi
EYT, yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişileri ilgilendiriyor. Bu kişilerin yaş şartı kaldırılarak sigortalılık süresi ve prim şartı ile emekli olmaları hedefleniyor. Kadınların 20 yıl, erkeklerin ise 25 yıl sigortalılık süresi şartını yerine getirmeleri durumunda yaş şartı aranmaksızın erken emeklilik başvurusu yapabilmelerine olanak sağlanıyor. Ancak, EYT kapsamı dışında kalan kişiler için ise kademeli emeklilik sistemi uygulanıyor.
İlk İşe Giriş Tarihi 8 Eylül 1999 ve Öncesi İçin Emeklilik Şartları
İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan 4 milyon kişi için yaş şartı kaldırıldı ve bu kişilere erken emeklilik hakkı verildi. Kadınların en az 5000 en fazla 5975 gün, erkeklerin ise en az 25 yıl sigortalılık süresi ve en az 5000 en fazla 5975 gün prim ödeme şartını yerine getirmeleri durumunda emekli olabilmelerine olanak sağlanıyor.
1999 yılından sonra iş hayatına atılanların emeklilik şartları ve kademeli emeklilik sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. EYT yasasının çıkmasıyla birlikte, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk işe giriş yapan kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilmektedirler.
Bu kişilerin ayrıca 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamaları ve 7000 gün prim ödemesi yapmaları gerekmektedir. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ise sigorta girişi olanlar, kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşında emekli olabileceklerdir. Bu kişilerin de 7200 gün prim ödemesi yapmaları ve 25 yıl hizmet süresini tamamlamaları gerekmektedir.
Ancak sadece birkaç gün, hafta veya ay farkla EYT kapsamının dışında kalanlar da bulunmaktadır. Bu kişilerin talepleri doğrultusunda kademeli emeklilik sistemi getirilmiştir. Buna göre, ilk işe giriş tarihi 2001 olan kadınlar 50, erkekler 52 yaşında emekli olabileceklerdir.