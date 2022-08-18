SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye müjde verildi! 200-300 TL daha yüksek maaş alın! 3.5 sene detayı önemli
2008 ve evvel işe başlayan vatandaşlar emeklilikte diğer kişilere göre daha avantajlıdır. 2008 senesinden evvel işe başlayan ve sigorta girişi yapan vatandaşların emeklilik maaşları da son 7 senelik çalışmalarının son 3.5 senesi hesaba katılarak hesaplanacaktır. Ve bir başka üstünlükleri ise 2008 senesinden evvel işe başlayan bireylerin emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmelerine imkân sağlanıyor.
18.08.2022 16:18 - Son Güncelleme: 18.08.2022 16:18
Emekliler amacıyla kıdem tazminatı açıklandı. Eğer işten kendi talebi ve rızası ile ayrılmış çalışanlar bağlamında kıdem tazminatı verilmemeye karar verilmiştir. Bundan sonra yaşını doldurmayı bekleyen lakin prim ve sigortasını doldurmuş vatandaşlar kıdem tazminatını isteyebilirler ve alabilirler. 2008 tarihi emeklilik amacıyla olabildiğince kritik bir senedir ve emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiren bir senedir.