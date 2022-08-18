SGK-SSK ve Bağkur’lu emekliye müjde verildi! 200-300 TL daha yüksek maaş alın! 3.5 sene detayı önemli

Emekliler amacıyla kıdem tazminatı açıklandı. Eğer işten kendi talebi ve rızası ile ayrılmış çalışanlar bağlamında kıdem tazminatı verilmemeye karar verilmiştir. Bundan sonra yaşını doldurmayı bekleyen lakin prim ve sigortasını doldurmuş vatandaşlar kıdem tazminatını isteyebilirler ve alabilirler. 2008 tarihi emeklilik amacıyla olabildiğince kritik bir senedir ve emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiren bir senedir.