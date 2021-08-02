SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin banka hesabına fazla para yatacak: Bugün başlıyor! 600 lira seyyanen zam ve refah payı
Ve sonunda her şey netleşti! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin banka hesabına fazla para yatacak! Dönem dönem farklı kurumlar seyyanen zam gerçekleştireceklerini açıklamayı sürdürüyor. Bu zammı alacak olan kamu işçileri ise "seyyanen zam nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, seyyanen zam ne demek, ne anlama geliyor? Kısaca seyyanen zam her bireyin maaş farkı fark etmeksizin aynı TL tutarında zam almasıdır. Örnek yüzde maaşı 3 bin ya da 4 bin lira olan kamu işçileri yüzdesel zam aldıklarında yüzde 10, 3 bin lira alana 300 lira olarak yansırken, 4 bin lira alana 400 lira olarak yansıyor.
Milyonlarca insan bunu bekliyordu. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlıyor. Yarın yapılacak ilk toplantı ile birlikte memur ve memur emeklilerin maaşlarına ileriki olan zam masaya yatırılacak. Söz hususu toplantı Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek. Kamu işçileri değişik dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam da alabiliyorlar. Gelen açıklamalarla eş güdümlü zammın seyyanen gerçekleştirileceğini öğrenen şahıslar bu durumun ne manaya yaklaştığını araştırmayı sürdürüyorlar. İşte mevzuya dair bilgiler…
600 TL seyyanen zam
Bu sene Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her sene yüzde 3 olmak üzere iki senede toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.
SEYYANEN ZAM NEDİR, NE DEMEK?
Kısaca seyyanen zam herkesin maaş farkı fark etmeksizin aynı TL tutarında zam almasıdır. Örnek yüzde maaşı 3 bin ya da 4 bin lira olan kamu işçileri yüzdesel zam aldıklarında yüzde 10, 3 bin lira alana 300 lira olarak yansırken, 4 bin lira alana 400 lira olarak yansıyor.
Seyyanen zamda ise böyle bir durum yok. Maaş fark etmeksizin herkes aynı TL tutarında zam alıyor. Örnek olarak 100 TL seyyanen zam tutarı belirlendiği göz önüne alınırsa maaşı 3 bin lira olan kişi 3 bin 100 lira, 4 bin lira olan kişi 4 bin 100 liraya çıkıyor. Yani sonuç olarak seyyanen zamda herkes TL olarak aynı zammı alıyor.