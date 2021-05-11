SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin aylardır beklediği haber geldi! Son yapılan zamla beraber 1.500 TL ödeme hesaba geçiyor

SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin aylardır beklediği büyük müjde geldi. Ocak ayında memur ve emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren güzel bir haber daha geldi. Bankalar tarafından verilen promosyon ödemesine gelen zam oranı ile beraber 1500 TL varan ödemeler yapılacak. Emekli olanlar maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar ve seçtikleri bankalardan promosyon ödemesi hakkını elde edebiliyorlar. Üç yılda bir tekrar eden emekliye promosyon ödemeleri için seçilen bankaya göre o bankanın verdiği farklı miktarda ödemeler var.

11.05.2021 13:02 - Son Güncelleme: 11.05.2021 13:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





