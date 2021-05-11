RAMAZAN İMSAKİYE
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SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin aylardır beklediği haber geldi! Son yapılan zamla beraber 1.500 TL ödeme hesaba geçiyor

SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin aylardır beklediği büyük müjde geldi. Ocak ayında memur ve emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren güzel bir haber daha geldi. Bankalar tarafından verilen promosyon ödemesine gelen zam oranı ile beraber 1500 TL varan ödemeler yapılacak. Emekli olanlar maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar ve seçtikleri bankalardan promosyon ödemesi hakkını elde edebiliyorlar. Üç yılda bir tekrar eden emekliye promosyon ödemeleri için seçilen bankaya göre o bankanın verdiği farklı miktarda ödemeler var.

11.05.2021 13:02 - Son Güncelleme: 11.05.2021 13:12
SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin aylardır beklediği haber geldi! Son yapılan zamla beraber 1.500 TL ödeme hesaba geçiyor

Son yapılan zamla beraber 1.500 TL ödeme hesaba geçiyor. Bankalar arasında çoğalan rekabetin ardından şayet emekli ücret alıcısı olmak için vatandaşlar bankalara 3 senelik taahhütname verirse bu ödemeden anlık olarak yararlanabilecekler. Bankalar tarafından promosyon ödemeleri emekli vatandaşların ay içerisinde aldıkları ücretlere göre değişiyor. Emekli promosyonu ilk kez 2017'de uygulanmaya başladı. Üç yıl aynı bankada kalma taahhütü veren emeklilere bankalar belli meblağlarda promosyon ödüyor. Örneğin 1 Mart 2018'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2021'de ikinci promosyona hak kazanıyorlar.

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SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin aylardır beklediği haber geldi! Son yapılan zamla beraber 1.500 TL ödeme hesaba geçiyor

Bankalar ne kadar promosyon ödemesi verecek?

Bankaların promosyon ödeme miktarı aralarında artan rekabet oranlarına göre değişiklik gösteriyor. Emekli vatandaşların bu süreçlerde taahhüt vermeden önce hangi bankanın hizmetlerinin daha uygun olduğunu ve ne kadar promosyon ödemesi verdiğini araştırarak taahhütname vermesi gerekir. Tüm bankalar emekli maaşlarına göre verdikleri promosyon ödemelerini sizler için derledik.

SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin aylardır beklediği haber geldi! Son yapılan zamla beraber 1.500 TL ödeme hesaba geçiyor

TEB kapsamında verilecek promosyon ödemesi 1000, 1300, 1600 TL.

AKBANK kapsamında verilecek promosyon ödemesi 850, 1.050, 1.250 TL

SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin aylardır beklediği haber geldi! Son yapılan zamla beraber 1.500 TL ödeme hesaba geçiyor

VAKIFBANK kapsamında verilecek promosyon ödemesi 500, 625, 750 TL.

YAPI KREDİ kapsamında verilecek promosyon ödemesi 1.000, 1.250, 1.500 TL.

SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin aylardır beklediği haber geldi! Son yapılan zamla beraber 1.500 TL ödeme hesaba geçiyor

HALKBANK kapsamında verilecek promosyon ödemesi 500, 625, 750 TL

ZİRAAT BANKASI kapsamında verilecek promosyon ödemesi 500, 625, 750 TL.