SGK SSK ve Bağkur'lu emeklilere geri ödemesiz para veriliyor: 31 Aralık’a kadar geçerli! Ve anında hesaba yatıyor
Emeklilere geri ödeme koşulu olmadan para veriliyor. Yapı Kredi bankası doğrultusundan emekli vatandaşlara özel bir kampanya duyuruldu. Yapı Kredi, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan emeklilere 1.750 TL'ye kadar promosyon verileceğini belirtti. 7 Haziran tarihinde başlayan kampanya 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak. Yapı Kredi doğrultusundan kampanyaya dair detaylar açıklandı. Yapı Kredi Bankası müşterileri Şubelerimiz, Müşteri İletişim Merkezi ve Yapı Kredi Mobil üzerinden SGK maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilirler.
Emekli maaşlarını kendi bankalarına çekmek isteyen bankalar yarışa girdi. Bankaların kampanyaları vatandaşlar doğrultusundan merakla yakından takip ediliyor. Yapı Kredi Bankası, 1.750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Yapı Kredi Bankası'ndan son 6 ay içerisinde emekli maaşı almış kişiler, Yapı Kredi Bankası mevcut emekli maaş müşterisi olan veya Yapı Kredi Bankası'na emekli maaşını taşımak için başvurusu bulunan müşteriler kampanya kapsamında emekli yakınlarını referans gösterebilir.
KAMPANYANIN DETAYLARI VE KOŞULLARI;
Yapı Kredi Bankası Emekli Referans Kampanyası 7 Haziran 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerlidir. Yapı Kredi Bankası müşterileri SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılabilirler.
Yapı Kredi Bankası müşterileri Şubelerimiz, Müşteri İletişim Merkezi ve Yapı Kredi Mobil üzerinden SGK maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilirler.
Yapı Kredi Mobil üzerinden yapılan başvurularda ise referans veren müşteriye bir onay SMS'i gönderilmeyecek olup referans veren müşteri kampanya katılımını ve referans gösterdiği emekliyi bilgilendirdiğini Yapı Kredi Mobil Emekli Referans Başvuru ekranında en alt kısımda bulunan metni kabul ederek onaylayacaktır. Yapı Kredi Mobil üzerinden yapılan başvurularda sadece referans verilen emekliye onay SMS'i gönderilecektir.