SGK SSK ve Bağkur’lu emeklilere geri ödemesiz para veriliyor: 31 Aralık’a kadar geçerli! Ve anında hesaba yatıyor

Yapı Kredi Mobil üzerinden yapılan başvurularda ise referans veren müşteriye bir onay SMS'i gönderilmeyecek olup referans veren müşteri kampanya katılımını ve referans gösterdiği emekliyi bilgilendirdiğini Yapı Kredi Mobil Emekli Referans Başvuru ekranında en alt kısımda bulunan metni kabul ederek onaylayacaktır. Yapı Kredi Mobil üzerinden yapılan başvurularda sadece referans verilen emekliye onay SMS'i gönderilecektir.





