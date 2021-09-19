SGK, SSK ve Bağkur’lu emeklilere, dullara, yetimlere 1.600 TL ödeme! Ayrıca ek olarak 300 TL indirim müjdesi!

Maaş promosyon hususu resmiyete binmeden evvelce yalnızca çalışan memurların alabildiği hem de kurumların bankalarla yaptığı anlaşmalar ile çalışanların tamamını alamadığı bir ücretti. Bankaların çalışanların maaşlarının kendi bankalarına yatırılması ve işletilmesi amacıyla kurumlarla gerçekleştirdikleri sözleşmelerdir. Kurumlar çalışanların maaşlarını vatandaşlara ödenecek günden 3 gün evvelce bankaya yollaması ve bankanın bu parayı işletmesinden elde ettiği paradan çalışanlara dağıttığı bir ücrettir.