SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere 5.000 TL müjdesi! Başvuran anında alıyor

Emekliler Hangi Bankalardan Kredi Çekmeyi Tercih Etmelidir?

Emekli olan kişilerin kredi ihtiyacı olması durumunda yapması gereken ilk şey emekli maaşı aldığı bankadan kredi talebinde bulunmasıdır. Çünkü maşının yattığı bankadan kredi talep etmesi banka için güven vereceği gibi faiz oranı da düşük olmaktadır.

Bankaların büyük bir kısmı emeklilerin kendi bankasını kullanmasını istemesi, gelir seviyesi düşük olsa da daha istikrarlı ve hesabını bilen geri ödemelerde aksatmalar yapmayan kesim olmasından kaynaklanmaktadır.