SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde! 44, 45 yaşında emekli olabilirsiniz! İstifa edene kıdem tazminatı ödenmesi...

Öncelikle kimlerin kendi talepleri ile işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı almaya hak kazanacağına değineyim. Kıdem tazminatında birinci koşul, işyerinde en az bir sene çalışmış olmak. Bir seneden az çalışanların hiçbir koşul altında kıdem hakkı olmuyor.