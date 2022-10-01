Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde! 44, 45 yaşında emekli olabilirsiniz! İstifa edene kıdem tazminatı ödenmesi...

SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde! 44, 45 yaşında emekli olabilirsiniz! İstifa edene kıdem tazminatı ödenmesi...

Çalışanlar borçlanma yolu ile çok daha erken emekli olma talihi elde edebilirler. Kadınlar doğum borçlanması yapar iken erkekler ise askerlik borçlanması yaparak bunları emekli gün sayılarına dahil edebilir. Birçok birey kıdem tazminatı hakkı ile alakalı detayları net olarak bilmiyor. Çoğunlukla merak edilen, 'kendi isteğim ile işten ayrılırsam tazminatımı alabilir miyim?' sorusu oluyor. Kimileri şartları yerine getirse de kıdem tazminatını nasıl alacağını merak ediyor; kimileri de, SGK'dan kıdem tazminatı amacıyla nasıl belge alınacağını soruyor.

takvim.com.tr
01.10.2022 12:58 - Son Güncelleme: 01.10.2022 12:58
SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde! 44, 45 yaşında emekli olabilirsiniz! İstifa edene kıdem tazminatı ödenmesi...

Borçlanmadan evvel iş giriş tarihinize bakmanız önemlidir. Çünkü şu an 99'lu yılların Eylül ayından evvel işe girmiş olan bireylerin erken emekli olabilecekleri konuşulmaktadır. Sizde borçlanma tekniği ile emeklilik yaşınızı düşürme talihi elde edebilirsiniz. Burada prim borçlarına dikkat etmek durumundasınız!

GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde! 44, 45 yaşında emekli olabilirsiniz! İstifa edene kıdem tazminatı ödenmesi...

Öncelikle kimlerin kendi talepleri ile işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı almaya hak kazanacağına değineyim. Kıdem tazminatında birinci koşul, işyerinde en az bir sene çalışmış olmak. Bir seneden az çalışanların hiçbir koşul altında kıdem hakkı olmuyor.

SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde! 44, 45 yaşında emekli olabilirsiniz! İstifa edene kıdem tazminatı ödenmesi...

İkincisi, işveren doğrultusundan işten çıkarılmış olmak. Erkeklerde askerlik, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alınabiliyor. Çalışan emekli olduğunda da kıdem tazminatını alabiliyor.

SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde! 44, 45 yaşında emekli olabilirsiniz! İstifa edene kıdem tazminatı ödenmesi...

Evlilik, askerlik, emeklilik koşullarının dışında; emeklilik amacıyla lüzumlu zamanı ve prim ödeme gün miktarını doldurmasına rağmen yaştan ötürü emekli olamayanlar da tazminata hak kazanıyor.

SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde! 44, 45 yaşında emekli olabilirsiniz! İstifa edene kıdem tazminatı ödenmesi...

Bu Şartlara Dikkat!

İlk kez sigortalı bulunduğu tarih, 8 Eylül 1999 tarihinden evvel olanlar 15 çalışma senesini doldurup, 3600 prim gün miktarını tamamladıklarında kendi talepleri ile işten ayrılıp, kıdem tazminatını alabiliyorlar.

SON DAKİKA