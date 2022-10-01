SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde! 44, 45 yaşında emekli olabilirsiniz! İstifa edene kıdem tazminatı ödenmesi...
Çalışanlar borçlanma yolu ile çok daha erken emekli olma talihi elde edebilirler. Kadınlar doğum borçlanması yapar iken erkekler ise askerlik borçlanması yaparak bunları emekli gün sayılarına dahil edebilir. Birçok birey kıdem tazminatı hakkı ile alakalı detayları net olarak bilmiyor. Çoğunlukla merak edilen, 'kendi isteğim ile işten ayrılırsam tazminatımı alabilir miyim?' sorusu oluyor. Kimileri şartları yerine getirse de kıdem tazminatını nasıl alacağını merak ediyor; kimileri de, SGK'dan kıdem tazminatı amacıyla nasıl belge alınacağını soruyor.
01.10.2022 12:58 - Son Güncelleme: 01.10.2022 12:58
Borçlanmadan evvel iş giriş tarihinize bakmanız önemlidir. Çünkü şu an 99'lu yılların Eylül ayından evvel işe girmiş olan bireylerin erken emekli olabilecekleri konuşulmaktadır. Sizde borçlanma tekniği ile emeklilik yaşınızı düşürme talihi elde edebilirsiniz. Burada prim borçlarına dikkat etmek durumundasınız!