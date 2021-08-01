SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmak isteyene büyük müjde! Maaştan kesilecek! Emekli olamayanlara yaradı

Yapılandırma yasasından yararlanarak emekli olmak isteyenler, nakit sorunu yaşamasından dolayı bu kolaylıktan yararlanamıyordu. Prim borçlarını yapılandırma yasasından faydalanarak ödemek isteyenlere kredi müjdesi geldi. Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek. Emeklilik için dondurulan sürelerine ihtiyacı olanlar da daha az ödemeyle bu süreleri ihya edebilecek.