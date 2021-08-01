SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmak isteyene büyük müjde! Maaştan kesilecek! Emekli olamayanlara yaradı
Pek çok şahıs yapılandırma yasasından faydalanarak borçlarından kurtuldu. Bu yasa belki de en çok prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara yaradı. Yaşı doldurduğu durumda prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar, yapılandırma ile borçlarını rahatlıkla ödeyebilecek. Şimdi bu fırsatın yanına bir de kredi imkânı geldi. İşte emeklilik amacıyla yapılandırmadan yararlanacaklara kredi veren bankalar… Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankalara müracaat edebilecekler. Geri ödeme ise emekli maaşıyla olacak.
Yapılandırma yasasından yararlanarak emekli olmak isteyenler, nakit sorunu yaşamasından dolayı bu kolaylıktan yararlanamıyordu. Prim borçlarını yapılandırma yasasından faydalanarak ödemek isteyenlere kredi müjdesi geldi. Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek. Emeklilik için dondurulan sürelerine ihtiyacı olanlar da daha az ödemeyle bu süreleri ihya edebilecek.
Yapılan anlaşma ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emeklilik prim borcunu ödemek isteyenlere kredi vererek, emekli olmalarını sağlayacak. Borç ise 13 gün sonra bağlanacak olan emeklilik maaşından kesilecek.
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Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankalara müracaat edebilecekler. Geri ödeme ise emekli maaşıyla olacak.