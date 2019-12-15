SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam son dakika kaç TL oldu? Peşi sıra açıklandı!

Peşi sıra açıklandı! SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam son dakika kaç TL oldu? İşte tüm gelişmeler ve detaylar. Emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi. Zam oranında 2019'un ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz- Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.71 olacak. Bu oran, Aralık enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Bu emekliler 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar. Emekli maaşları için ayrıca promosyon, seyyanen zam ve ek ödeme merakla bekleniyor.

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