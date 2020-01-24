SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı ne oldu? Emekli maaşları için farklı yöntem!

3 AYLIK FARK

Memur emeklileri için de en düşük aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.