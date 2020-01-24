SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı ne oldu? Emekli maaşları için farklı yöntem!
Emekli maaşları değişti! SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı açıklaması! Emekliler Ocak zamlarını ceplerine koymaya hazırlanırken, Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi.
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı. İşte SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı açıklaması takvim.com.tr'de
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Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.
MEMUR EMEKLİSİNE FARKLAR YATMAYA BAŞLADI!
Memur emeklisi için ödenecek farklar bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Son dakika açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk yaptığı açıklamada, "Memurların zam farklarını ödemeye başladık. Bugün itibarıyla ödemeler yapılıyor" dedi. Emekliler açıklamanın ardından heyecanla hesaplarını inceliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de hesaplarına yatacak paraları bekliyor.
3 AYLIK FARK
Memur emeklileri için de en düşük aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı.
En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.
Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.